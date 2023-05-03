نائب محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الصحة يتفقدان مستشفى الجمالية

أجرى الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة تفقدية لمستشفى الجمالية المركزي، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل وأحوال المرضى، بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل الوزارة أثناء الزيارة إجراء عملية حقن دماء ذاتية المنشأ في مفصل الفك لحالة تعاني من خلع متكرر بمفصل الفكين بقسمالأسنان بالمستشفى.

وأشاد مكين بجهود أطباء الأسنان بالمستشفى فى تقديم خدمة متميزة للمرضى موجهاً بالتوسع في مجالات تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

كما تفقد مكين قسم الاستقبال والقسم الداخلي والطوارئ، واطمأن بنفسه على توافر جميع الأدوية والمستلزمات، مؤكدا حرص صحة الدقهليةعلى تقديم الدعم اللازمة لرفع كفاءة وسد احتياجات المستشفى.