أرسنال يسترد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك تشيلسى

استرد فريق أرسنال عافيته، حاسمًا ديربي لندن لصالحه، بفوزه على ضيفه تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الإمارات”، في قمة الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق أرسنال سيطر على أحداث الشوط الأول، حتى استطاع النرويجي مارتين أوديجارد تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 18، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله جرانيت تشاكا.

وفي الدقيقة 25، هيُأت الكرة لـ بين تشيلويل ظهير تشيلسي الأيسر داخل منطقة الجزاء، لكن رامسديل حارس أرسنال تصدى لتسديدته ببراعة.

وعاد أوديجارد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31، من متابعة لعرضية زميله جرانيت تشاكا من الجهة اليسرى.

وتمكن البرازيلي جابرييل جيسوس من تسجيل الهدف الثالث لـ أرسنال في الدقيقة 34، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد ذلك، كثف لاعبو تشيلسي محاولاتهم لهز شباك أرسنال، لكن دون فائدة، لينتهي الشوط الأول بتأخرهم خارج الديار بثلاثة أهداف دون رد أمام جارهم اللندني.

وفي الشوط الثاني، كانت الأفضلية لـ تشيلسي، وتمكن نوني مادويكي من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 65، من متابعة للكرة الطولية المرسلة من ماتيو كوفاسيتش.

استمرت محاولات تشيلسي، لكنهم فشلوا في هز شباك رامسديل مرة أخرى، ليحقق فريق أرسنال نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 78 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.