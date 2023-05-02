أسماء أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الظل المستقيلين من حزب المحافظين

قدم أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الظل والمكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، استقالة جماعية مسببة، بسبب إصرار رئيس الحزب كتابة بيان ينص على أننا رفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة.

ووقع على الاستقالة كل من:



١- الدكتور باسل عادل رئيس حكومة الظل وعضو المجلس الرئاسي والمكتب السياسي.



٢- المهندس حسام علي وزير الخارجية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٣- سوزان حرفي وزيرة المواطنة والعدالة الانتقالية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٤- الدكتور محمد عبدالمجيد وزير الحكم المحلي بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٥- الدكتور جمال العسكري نائب وزير الثقافة بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٦- الدكتور صديق عطية وزير التعليم بحكومة الظل.

٧- دينا فاروق وزيرة حرية الإعلام بحكومة الظل.

٨- عمرو الوزير عضو الهيئة العليا.

٩- عمرو عز عضو الهيئة العليا.