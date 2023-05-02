أبطال "جعفر العمدة" يقدمون واجب العزاء في مصطفى درويش (صور)

حرص عدد من أبطال المسلسل الرّمضاني “جعفر العمدة”، مساء الثلاثاء، على تقديم واجب العزاء في الفنان مصطفى درويش الذي غيّبه الموت، صباح أمس وذلك بمسجد الشرطة في الشيخ زايد وكان أبرزهم الفنان أحمد فهيم ومجدي بدر وإيمان العاصي؛ لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل.

ورحل مصطفى درويش إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب عن عمر ناهز 43 عامًا وشيّعت جنازته من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، عصر أمس.

وسادت حالة من الحزن والصدمة في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل حيث كان الراحل متواجدًا قبل ساعات على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك» ويتفاعل مع متابعيه وآخر ما قام بنشره كان شكواه من قلة النوم.

344289897_167573859277999_3814409095891072441_n

344517193_623830102591206_7460516333527108613_n

344233638_569966035224837_60124465513282634_n