الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تشارك في معرض سوق السفر العربي ATM

جانب من مشاركة مصر
جانب من مشاركة مصر للطيران

 شاركت الشركة فى معرض سوق السفر العربى ATM  (ArabianTravel Market)، المقام بمدينة دبي خلال الفترة من 1ـ 4 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي الذى يحتفل هذا العام بعيده الثلاثين تحت شعار" العمل نحو بيئة نظيفة "Working Towards net zero"، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

جاء ذلك فى ضوء اهتمام الناقل الوطني مصر للطيران بالتواجد فى كبرى المحافل والملتقيات الدولية التى تتعلق بسوق السفر والسياحة.

وشارك من مصر للطيران المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار إيهاب الطحطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية ويوسف جاد المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالسعودية وحسام أبو غرارة، مدير مكتب مصر للطيران بدبى.

أضاف إيهاب الطحطاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن استراتيجية الشركة خلال هذه الفترة ترتكز على فتح نقاط وخطوط جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي والأوروبى والأسيوى والأفريقي، وذلك من أجل الدفع بالحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية من مختلف دول العالم.

وقامت مصر للطيران خلال المعرض بتقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة التي تواكب أحدث ما توصلت إليه منظومة الطيران العالمية، إضافة إلى طرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات، لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحي المصري.

مصر للطيران صناعة النقل الجوى القابضة لمصر للطيران سوق السفر العربى ATM دبي العمل نحو بيئة نظيفة ATm

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