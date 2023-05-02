الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا تلجأ الدولة للاقتراض وهل هى مضطرة له؟.. أيمن محسب يجيب

أيمن محسب
أيمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، إن المشكلة الحقيقية ليست في الاقتراض، ولكن في استخدام القرض في حد ذاته. 

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، "إنني لو سأقترض فسيكون من أجل تنمية قطاع زراعي أو قطاع صناعي وأجهز دراسة جدوى لتحديد كيف سأسدد القرض وأحقق التنمية في وقت واحد". 

مصر مضطرة للاقتراض

وتابع أن مصر مضطرة للاقتراض، لأن مصروفات مصر ضخمة جدًا، والقطاع الصناعي يحتاج وقفة كبيرة، وحزمة كبيرة من التحفيزات والتحديثات ويحتاج نقلة نوعية، تبدأ من البنية التحتية للطرق، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يدخل في مشروعات الطرق، لأنه يريد مشروعات ذات ربح سريع، لكن هذه المشروعات تحتاج إلى تدخل الدولة، وهذا ما وضحته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أيمن محسب الاقتراض مضطرة للاقتراض القطاع الصناعي التنمية البنية التحتية للطرق

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