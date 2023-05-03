الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 3-5-2023

مواد البناء
مواد البناء

ننشر أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 3-5-2023 حيث تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل وذلك من قبل الراغبين في البناء حيث شهد سوق حديد التسليح موجات ارتفاع متعددة بسبب أزمة الإفراج الجمركي وعدم توافر العملات الأجنبية في البنوك المصرية.

 

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 3-5-2023

استقرار نسبي في تسعير مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الأربعاء 3-5-2023 عقب قفزة نوعية في الأسعار خلال الشهور الماضية في كافة شركات إنتاج الحديد والصلب في مصر وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

 

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 39700 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 39300 جنيه للطن.

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.227 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 2/5/2023

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 39500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 39300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 40200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 39400 جنيه للطن.


أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1963 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1940 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1845 جنيه.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023

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منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-5-2023

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 2000 جنيه.


سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1860 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1860 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 2005 جنيه.

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سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد الحديد والأسمنت مواد البناء حديد التسليح الحديد والصلب

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