الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 2/5/2023

الخضروات
الخضروات

انخفضت أسعار الخضروات، اليوم الثلاثاء، لدى التجّار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم ما بين 3.5 و5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 4 و5 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل من 4- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة من 3- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر من 2.5- 6.5 جنيه للكيلو.

سعر الفاصوليا من 5- 9 جنيهًا للكيلو.

 سعر الملوخية من 2.5- 5.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 2.5- 4.5جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 2.5- 4.5 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 3- 5 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 30- 40جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل

سعر فلفل رومي «بلدي» من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 6- 9 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 20- 30 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 5 و11 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار الكرنب

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 40- 50 جنيهًا لـ«100 رابطة كيلو».

سعر البقدونس من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

أسعار الخضروات اليوم أسعار الباذنجان أسعار الخضروات أسعار الفلفل انخفاض أسعار الخضروات انخفاض أسعار خضروات سعر الكوسة سعر الفاصوليا سعر الخيار سعر الثوم سعر البامية سوق العبور للجملة سوق العبور سعر الملوخية سعر القلقاس سعر الجزر

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