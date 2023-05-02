الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض أسعار الغاز الطبيعى لـ2.227 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

أسعار الغاز
أسعار الغاز

شهدت أسعار الغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاضًا بلغ 2.227 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال تعاملات اليوم.

فيما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث ظل الطلب في المنطقة ضعيفًا على الرغم من أولى بوادر التقدم في إعادة تخزين المخزونات قبل الشتاء المقبل، وحسب التداولات فقد تراجعت العقود الآجلة المعيارية بنسبة 2٪ اليوم، لتواصل خسائر الأسابيع الأربعة السابقة. 

في حين تمكنت منطقة اليورو من تجنب ركود الشتاء الناجم عن الطاقة وأكدت البيانات الاقتصادية الأخيرة على القوة غير المنتظمة للتعافي، فضلاً عن تدهور الثقة بين الشركات المصنعة.

يتوقع خبراء الطاقة أن تؤدي درجات الحرارة الأكثر دفئًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة لاستنزاف الطلب على السلع الأساسية للتدفئة، كما أن انهيار SVB في وقت سابق إلى تداعيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي، وربما يمتد إلى الشركات الأخرى والمستهلكين أيضًا، كما أن الغاز الطبيعي والسلع الأخرى تشهد هبوطًا كبيرًا، بسبب الزيادة في تدفقات الابتعاد عن المخاطر.

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