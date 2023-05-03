"تقنين وضع اليد".. أهم مطالب أبناء مطروح من مستشار رئيس الجمهورية

ناقش اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والمحافظات الحدودية، عدد من الموضوعات والمشكلات التى تهم مواطني مطروح والرد على عدد منها، تضمنت جهود الإسراع في تقنين وضع اليد وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 ومدى إمكانية فتح باب التقنين، وجهود استقرار ضخ وتوفير المياه لأهالي مطروح خاصة مرسى مطروح، مع قرب انتهاء أعمال توسعة الطريق الدولي الساحلي من الضبعة حتى مرسى مطروح.

كما تم مناقشة إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالرميلة 4، كذلك أهمية توسعة والانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، وتنمية الثروة الحيوانية مع مقترح زيادة صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعى إلى 10 ملايين جنيه، لما تمثله من مصدر اقتصادي لأهالي مطروح، خاصة الأغنام البرقي، وكذلك إمكانية مد مشروعات البنية التحتية بالتجمعات والمناطق المدرجة، ضمن القرار 361 بضم مساحة نحو 707 ألاف فدان للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لاهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح وأهلها، والتواصل المستمر من أجل تحقيق مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بها مشيدا بتكاتف أبناء مطروح دائما، ووعيهم مع تعاونهم على قلب رجل واحد مع أجهزة الدولة، وجهود التنمية، مع إقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية في كافة المجالات، وشكر وتقدير تكاتفهم من أجل تحقيق مستقبل أفضل لمحافظة مطروح وأهلها.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والمحافظات الحدودية، أثناء زيارته للمحافظة، ضمن فعاليات ختام الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية المقام بمحافظة مطروح فى نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوري، بحضور اللواء أشرفإابراهيم السكرتير العام، والعميد أحمد علاء، والنائب صالح سلطان، والنائب جمال الشورى، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، ووكلاء الوزارات رؤساء القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة ولفيف من عمد ومشايخ المحافظة.