سهير جودة: شيرين بتحارب عشان ترجع لحياتها ونجاحها.. وما يحدث معها لا يصح

حرصت الإعلامية سهير جودة، على التعليق على أزمة شيرين عبدالوهاب الأخيرة، بعد سقوطها على المسرح، أثناء حفلها الأخير، وعلقت: "موضوع عودة شيرين وسقوطها على المسرح ده موضوع شاغل ناس كتير، الملفت إن الناس شمتانة، معندهمش إنسانية، الست شيرين بتحارب عشان ترجع لحياتها ولنفسها ولنجاحها وما يحدث معها لا يصح».

وأضافت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات» والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «هي في حربها دي بتواجه جزء من مشاكلها مع نفسها ومع محيطها، أكيد شيرين مش في صراع مع أي حد غير دراما الحياة، وده يمكن اللي مدي للقصة أبعاد إنسانية كثيرة».



وتابعت: «ما حدث مع شيرين يمكن أن يجعل كل الناس من لديهم جزء من الإنسانية أن يشجعها ويدعمها، لأنهم مشغولين بفكرة الإنسان، وإنهم لا يوجعوا أحد، يدعموا الإنسان، فإذا لم يستطيعوا الدعم فلا يقوموا بهدمه».

وأشارت: «الحقيقة شيرين كان لديها حفلة مهمة في دبي وسقطت على المسرح، وعلى فكرة ممكن جدا هذه القصة تحدث كل يوم وكل دقيقة معنا كلنا سواء على مسرح أو في الشارع أو في البيت، كلنا معرضين لهذا الموقف، وكلنا من الوارد أن يحدث معنا لأي سبب، وهذا شيء طبيعي، فكيف نحول شىء طبيعي يحدث دائما إلى قصة كبيرة».