الطقس المتقلب يساهم في خفض استهلاك الكهرباء

أشارت معدلات استهلاك الطاقة الكهربية بناء على أحمال الشبكة القومية لكهرباء مصر خلال الأشهر الأخيرة تغيرات غير متوقعة في انخفاض نسب الاستهلاك مدفوعة بالتغييرات الطارئة على الطقس المتقلب بحلول فصل الربيع، وسجلت الشبكة القومية لكهرباء مصر في مطلع مايو 2023 أقصى حمل مسائي 27000 ألف ميجاوات، مسجلة انخفاضًا نحو 4300 ميجاوات عن الحمل الأقصى في مايو 2022 والذي بلغ 31400 ميجاوات.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه وفقًا للمعلومات التي تحتوي عليها النشرة اليومية للجهاز حول أدني وأقصي حمل يومي، أن هناك انخفاضا في نسب استهلاك الطاقة الكهربية في مصر خلال العام 2023 مقارنة بمعدلات الاستهلاك خلال العام 2022.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه كميات الطاقة الكهربية المنتجة خلال اليوم في ظل انخفاض معدلات الاستهلاك، ونسب توزيع الطاقة على مصادر الطاقة الأولية المختلفة مثل الغاز الطبيعي والمازوت والمصادر المتجددة والمصادر المائية والكتلة الحيوية، ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل كيلووات ساعة منتجة بناء على معاملات الهيئة الحكومة المعنية بالمناخ IPCC، إضافة إلي الوفر في استخدام الوقود وخاصة كميات الغاز الطبيعي.

كان وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، باستكمال تنفيذ مخطط الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، بهدف المساهمة في تحقيق وفر إضافي من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، سعياً لتصدير تلك الكميات من الغاز إلى الخارج، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية للبلاد.

وكانت بدأت الحكومة خطة لترشيد الغاز المستخدم فى محطات إنتاج الكهرباء لتوفير العملة الأجنبية وتحقيق عوائد مالية نتيجة تصديره لعدد من الدول، واتخذت إجراء في أكتوبر 2021، بعد اتفاق بين وزارتى الكهرباء والبترول، باستبدال الغاز بالمازوت لتوليد الكهرباء، حيث كانت الدولة تستخدم أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.