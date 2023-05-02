الجرم السماوي.. عملية أمنية كبرى قبل حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

تُخطط الشرطة البريطانية لتنفيذ استراتيجية أمنية أطلق عليها اسم "عملية الجرم السماوي الذهبي" قبل أكبر حدث رسمي في بريطانيا منذ جنازة الملكة إليزابيث الثانية، خلال حفل التتويج الملك تشارلز الثالث.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، فإن مئات الضباط من جميع أنحاء المملكة المتحدة سيصطفون أمام الطريق من قصر باكنجهام باتجاه وستمنستر أبي يوم السبت المقبل، جنبًا إلى جنب مع القناصين على أسطح المنازل.

كواليس العملية الأمنية

وأفادت الصحيفة أن رجال شرطة بملابس مدنية سيمشون وسط الحشود، وستمنع الحواجز السيارات من الاقتراب من المتفرجين وسيتم إقامة حواجز على الرصيف تمتد لأميال.

وتابعت أنه سيتم إجراء فحص على غرار المطارات جنبًا إلى جنب مع الدوريات المسلحة ومنطقة حظر الطيران فوق وسط لندن وفرق الكلاب وعملية أمنية للحماية المباشرة، حيث أمضت الشرطة أسابيع في عملية وقائية تبحث في التهديدات المحتملة التي يشكلها المهووسون بالملكية وتبحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن معلومات استخباراتية.

وأضافت أنه من المقرر أن يقوم ضباط شرطة العاصمة بزيارة الإرهابيين المدانين سابقًا، قبل اليوم الكبير ويطلبون منهم تجنب الاحتفالات، كما أن هناك أيضًا مخاوف بشأن ما يمكن أن تفعله مجموعات الاحتجاج البيئي مثل Just Stop Oil لتعطيل المسيرة.

ويُقال إن المحققين يستخدمون معلومات استخباراتية عن المتظاهرين الأكثر نشاطًا والتي ستساعد في منع الاضطراب.

وأكدت الصحيفة، أنه تم فرض قيود على الطرق المحلية منذ 3 أبريل، لكن المزيد سيبدأ نفاذها من الساعة 4 مساءً اليوم قبل الغالبية من الساعة 7 مساءً يوم الجمعة، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الشرطة تضاعف عدد المتعصبين الذين يشكلون خطراً على أفراد العائلة المالكة وغيرهم من كبار الشخصيات منذ عام 2014، مع مراقبة الضباط لأكثر من 200 شخص.

يُقام الحفل المرتقب يوم السبت، مع افتتاح مناطق المشاهدة على طول طريق الموكب من الساعة 6 صباحًا قبل انطلاق تشارلز وكاميلا من قصر باكنجهام في الساعة 10.20 صباحًا للخدمة في وستمنستر أبي في الساعة 11 صباحًا، حيث تم تنظيم خطط الحدث من قبل هيئة النقل في لندن، التي يرأسها صادق خان، إلى جانب وزارة الثقافة والإعلام والرياضة.