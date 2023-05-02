الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قائمة مشاهير قد تجدها في حفل تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز
تتويج الملك تشارلز

تتويج الملك تشارلز الثالث بات قاب قوسين أو أدنى، وهذا يعني أن التكهنات حول المشاهير الذين سيحضرون منتشرة. تمت دعوة عدد من الأشخاص بالفعل، وتأكد حضور الأمير هاري وسفره خصيصاً للحضور، كما أنّ قادة العالم الأجانب سيشاركون أيضاً. 

يتمتّع بعض المشاهير بعلاقات ملكية، حيث تمت دعوتهم في الماضي لحفلات الزفاف والجنازات وجمع التبرعات الملكية، ولكن من سيكون هناك بالفعل لمشاهدة تتويج الملك تشارلز بشكل شخصي وليس على شاشات التلفزيون؟.

ديفيد وفيتكوريا بيكهام 

ليس بيكهام غريبا عن الأحداث الملكية، احتل لاعب مانشستر يونايتد السابق ديفيد 47 عامًا وزوجته مصممة الأزياء، 49 عامًا مكانة كبيرة في حضور مناسبات عديدة للعائلة المالكة، بما في ذلك حفل زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون، والأمير هاري وميجان ماركل.

كما تصدر نجم كرة القدم عناوين الصحف عندما اصطف في طابور لمدة 13 ساعة لرؤية نعش الملكة ملقى على حاله بعد وفاتها.

زارا ومايك تيندال 

لم يكن مفاجئًا أن تحضر زارا تيندال البالغة من العمر 41 عامًا ابنة الأميرة آن وابنة أخت الملك حفل التتويج، كما أنها قد لا تكون من الناحية الفنية مشهورة لكن زوجها مايك تيندال عزز مكانته كأحد المشاهير بعد ظهوره في أحد الأفلام العام الماضي.

ساندرا أوووه 

 تمت دعوة النجمة الكندية 51 عامًا إلى جنازة الملكة وكان لها دور رسمي في الحفل كعضو في وسام كندا وهو تكريم مدني أنشأته الملكة إليزابيث في عام 1967، ومن المؤكد دعوتها هذا العام من أجل التتويج.

كاتي بيري

سترفع كاتي بيري علم الولايات المتحدة في حفل التتويج يوم 7 مايو، إنها جزء من مجموعة رائعة مع الاحتفال الموسيقي الذي سيقام في أرض قلعة وندسور أمام حشد من 20 ألف فرد من الجمهور وضيوف مدعوين سيتم بثه عبر محطات تلفزيون وإذاعة بي بي سي.

لكن من غير المعروف إذا كانت ستشارك في الحدث الرئيسي أم لا لكن معروف أنها تحب أفراد العائلة المالكة.

تتويج الملك تشارلز مشاهير مشاهير في حفل التتويج كاتي بيري ديفيد بيكهام

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