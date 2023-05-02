جوارديولا يكشف تفاصيل إصابة دي بروين وناثان آكي

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تفاصيل إصابة ثنائي فريقه البلجيكي كيفن دي بروين والهولندي ناثان آكي.

وغاب الثنائي عن مباراة الفريق الماضية ضد فولهام بالجولة الـ34 للدوري الانجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وست هام: "ناثان تدرب بالأمس وفي حالة جيدة، كيفن بدأ الحركة ولكنه لم يتدرب مع الفريق لدينا تدريب خلال الساعات المقبلة وسنرى بم يشعران".



ويلتقي مانشستر سيتي نظيره وست هام يونايتد غدًا، ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الانجليزي على ملعب الاتحاد.

وأضاف بيب:"القوة العقلية ستكون موجودة، نحن نعيش أفضل فتراتنا والآن لدينا فرصة أخرى وأمامنا 6 مباريات، لدينا مباراة غدًا ثم الاستشفاء والعمل من أجل المباريات المقبلة".

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 76 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وعن أرقام هالاند، أجاب: "بالطبع إنها جيدة له وللفريق إذا نجح في كسر الأرقام القياسية، إنه رقم قياسي لأنه لم يتم كسره لفترة طويلة؛ ربما في يوم ما شخص سيكسر رقم هالاند لأنني أعتقد أنه سيسجل المزيد من الأهداف في الدوري قبل نهاية الموسم".

وبسؤاله عن تعرض المدربين للإقالة، علق: "مثل أي وظيفة، أتذكر عندما كنت لاعبًا كانت هذه الأمور تحدث في العديد من الدول، يحصلون على عقود طويلة ولكن بسبب الشائعات والتوقعات الأمر ينتهي".



وأردف:"المدربون يعلمون أنهم إذا لم يحققوا النتائج المطلوبة فإنهم سيواجهون خطر الإقالة، الجدد والقدامى نحن جميعًا بحاجة إلى النتائج بكل تأكيد؛ إذا كنت في هذا العمل عليك أن تفهم، لا يهم من أين أتين ومن أنت، أنت في خطر لخسارة منصبك كمدير فني، المخاطرة بتكتيكات مختلفة هي مخاطرة ولكن البقاء على نفس التكتيك مخاطرة أيضًا".



واستطرد في نفس المسألة قائلًا: "عليك أن تعلم أنه في بعض الأوقات كرة القدم تتعلق أكثر بالانسجام الذي وصلت إليه مع فريقك أكثر منها بالتكتيك؛ عندما يصبح الاتصال جيدًا النتائج أيضًا تصبح كذلك؛ في بعض الأوقات إذا لم يكن الاتصار يعمل فالنتائج لا تصبح جيدة، نحن المدربين لسنا فقط من نشعر بالضغط، المديرون ورؤساء الأندية كذلك، الحقيقة التي يجب أن تعرفها عندما تصبح مدربًا هو أنني موجود هنا ولكن إذا لم تكن النتائج جيدة ستتم إقالتي".



وعلق على الجدول الزمني المكتظ للفريق، أجاب: "أنا متعب ولكن ليس في أقدامي مثل اللاعبين، مازال مبتقي شهر وأسبوع، سنقاتل لأسبوعين أخرين، لعبنا بهذه الطريقة لستة أو سبعة سنوات واعتدنا على ذلك، إنها ليست المرة الأولى التي نلعب فيها 7 مباريات في شهرواحد؛ إنها الطريقة الأفضل للحياة إذا كان اللاعبون متعبون فهناك شخص آخر سيلعب، نحن لسنا متعبين، إذا كنت لديك تفكر بطريقة إيجابية لن تشعر بالتعب، مع 6 مباريات متبقية علينا الاستشفاء والذهاب لها، إذا كان أحد اللاعبين متعب عليه أن يرفع يده وإذا لم يفعل كذلك فهو مستعد للعب من أجل زملائه".

وعن مواجهة وست هام قال: "أنا لا أتحكم في نتائج أرسنال، أنا أضع تركيزي على وست هام؛ ربما لم يفعلوا ماهو متوقع منهم لأنهم في العام الماضي كانوا استثنائيين مع ديفيد مويس، ولكن الجودة مازالت موجودة".



وأنهى: "الركلات الحرة ما أفضل حلولهم، سجلوا 3 أهداف ضد كريستال بالاس وأنطونيو يهاجم من الثغرات الدفاعية، الأسلحة لديهم والفريق كذلك، لا توجد لدي أي شكوك، في مباراة واحدة أي شيء يمكن أن يحدث علينا أن نكون مستعدين".