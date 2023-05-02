قرار جديد من "التعليم" بشأن التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فرصة أخرى لطلاب الدبلومات الفنية، حيث قررت الإدارة المركزية للتعليم الفني تسليم استمارات التقدم لطلاب الدبلومات الفنية للذين لم يتقدموا اعتبارًا من يوم الأربعاء ١٠ / ٥ إلى يوم الأحد ١٤ / ٥ كآخر موعد للتقدم للامتحانات.

حيث اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي).

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 20 مايو 2023.

وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة (تجارى - فندقي - زراعي -صناعي) للعام الدراسي 2022/2023، وتم إعداد ومراجعة كتيب التعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عام 2023 وتم طباعته وتم تسليمه.

وأشارت إلى أنه جارى تحديد مواعيد انتداب العاملين بلجان سير الامتحان وتقدير الدرجات (خطة الندب) على أن يبدأ تقدير الدرجات لجميع النوعيات ابتداء من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 مع مراعاة ظروف كل نوعية (تجارى - فندقى – زراعى – صناعى)، من حيث العجز والزيادة في هيئات التدريس.

فى سياق منفصل وجه الوزير الادارة العامة للامتحانات باستقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، كما وافق الوزير على السماح لمن يرغب منهم بتأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية كاملة.

وأوضح الوزير أنه يجب على طلاب نظام التعليم السوداني الراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم في مصر إجراء معادلة بالإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة.

