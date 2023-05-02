محافظ الدقهلية يحيل 77 مخالفة تموينية للنيابة العامة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدا تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 77 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن تمى الأمديد وميت سلسيل وبلقاس ونبروه وبنى عبيد والجمالية والمنزلة والمنصورة والمطرية ومنية النصر، وخلال اليوم الأول أسفرت الحملات عن ضبط 55 مخالفة تموينية شملت 29 محضر نقص وزن و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات و1 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (4 شكاير) و1 محضر ضرب وهمى بكمية (16500 رغيف خبز)و4 محاضر توقف عن الإنتاج و1محضر عدم وجود سجل تفتيش و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وخلال اليوم الثاني، أسفرت الحملات عن ضبط 22 مخالفة تموينية شملت 7 محاضر نقص وزن و1 محضر عدم مطابقة للمواصفات و2 محضر تجميع دقيق و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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