الشرطة تعيد طفلاً لأحضان أسرته في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية في الفيوم في إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها.

وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابي مع جميع الحالات ذات الطابع الإنسانى، فقد تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالي بالعثور على طفلة بدائرة القسم.

على الفور، قامت مديرية أمن الفيوم بتكليف قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ، حيث تم التقابل مع (الطفلة سن 14) وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها، وتم استدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقد قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته.