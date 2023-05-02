الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 75 ألف طن قمح داخل وخارج الوادي الجديد

قمح
قمح

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن توريد 75873 طنًا من محصول القمح حتى الآن داخل المحافظة وخارجها. 

وأوضح المرسي أن 44873 طنًا تم توريدها داخل صوامع المحافظة، في حين تم توريد 31000 طن من القمح خارج المحافظة، مع استمرار التوريد في جميع الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين، في كل قرية ومركز، وذلك لتجنب تكدس سيارات التوريد في مكان واحد، ولتخفيف المعاناة عن الفلاحين وتسهيل العملية عليهم. 

وأضاف المرسي أن مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 436505 فدادين في المحافظة بأكملها، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي، ويتركز معظمها في منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان.

وكيل وزاره الزراعة الوادي الجديد توريد 75873 طن محصول القمح صوامع المحافظة تخفيف المعاناة عن الفلاحين منطقة شرق العوينات الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية زراعة محاصيل استراتيجية

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