مجلس النواب يواجه وزير الأوقاف بـ143 أداة رقابية بالجلسة العامة اليوم

يواجه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف بعدد من الأدوات الرقابية حول المشكلات المتعلقة بقطاع الأوقاف، وتشمل 125 طلب إحاطة، و3 طلبات مناقشة عامة، و15 سؤالا برلمانيا بمجموع 143 طلبا وسؤالا.

وتتضمن الأدوات الرقابية طلبات إحاطة وأسئلة عن إنشاء وترميم وفرش المساجد، وطلبات إحاطة وأسئلة عن الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.

وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلب مناقشة عامة عن ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الأوقاف، وتقنين أوضاع واضعي اليد، وإجراءات استبدال أراضي الأوقاف لإقامة مشروعات عامة.

كما تناقش طلب مناقشة عامة مقدما من العضو عبدالمنعم إمام وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تسعير الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة وطلبى مناقشة عامة عن النزاع بين وزارة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي بشأن بعض الأراضي. بالاضافة إلى طلبي مناقشة عامة مقدمين من العضو أحمد بدران البعلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، ومن العضو محمد الصمودي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين.

وطلبات إحاطة مقدمة من العضو أحمد فرغلي، عن تأخير تسليم 22 برجا بالإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بموقعي الضواحي واللنش تنفيذ شركة المحمودية للمقاولات التابعة لوزارة الأوقاف. والعضو سيد قاسم، عن إهدار وزارة الأوقاف أكثر من 700 مليون جنيه في مشروع ورش الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. ومن العضو جيهان البيومي، عن تطوير منطقة طبطباي الواقعة في أول شارع المنيل التابعة لوزارة الأوقاف.