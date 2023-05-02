مصرع عامل أصطدم به قطار بسوهاج

لقى عامل مصرعه اصطدم به قطار أثناء مروره من طريق غير مخصص للمشاه بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقى مركز سوهاج، إخطارًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن من سائق القطار الروسي أسوان / القاهرة، بأنه اثناء مروره بناحية دائرة المركز تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بإطلاق آله التنبيه عدة مرات ولم يستجيب وإصطدم به وتوفي.

وتبين أنه يدعى “محمد. م.أ”، 19 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة المركز، وبسؤال والده أفاد “ممدوح.أ ف"، 49 عاما، عامل بأجر ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي 3 أشخاص، من بينهم طفلين مُصابين بحالة إعياء شديد تسمم غذائي، وجرى التعامل معهم بما يلزم حالاتهم وتلقوا الإسعافات الأولي .

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفى سوهاج الجامعي يفيد بإستقبالها أسرة مكونة من 3 أشخاص بينهم طفلين مصابين بحالة إعياء شديدة وألم في منطقة البطن إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في منزلهم، وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم وحالتهم الصحية مستقرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التقابل مع المصابين وتبين أنهم «عصمت. م، 38 عامًا، ربة منزل»، «مازن. م، 12 عامًا، طالب»، «مروان. م، 11 عامًا، طالب»، وأنهم تناولوا وجبة كانت موجودة لديهم في المنزل وبعدها شعروا بحالة إعياء شديدة على إثرها نُقلوا إلى المستشفى.

تم تحرير المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.