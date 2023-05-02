الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحيفة تكشف خطة اليابان لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية السريعة

سيارات كهرباء
سيارات كهرباء

سلطت صحيفة "آسيا تايمز" الضوء على تسريع اليابان للاستثمار في البطاريات والمحركات والتجميع الخاصة بالسيارات الكهربائية، ينتقل السباق العالمي لأسواق السيارات الكهربائية إلى مستويات أعلى. 

وقالت الصحيفة ان الشركات اليابانية  تشتهر بالجودة في صناعة السيارات الكهربائية (EV) ، لكن خططها لتسريع تجميع المركبات وإنتاج البطاريات والمحركات والمكونات الإلكترونية، والتي يمكن أن تضعها في السباق بسرعة.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن خطوة شركة Japan Inc"، ستضع مزيدًا من الضغط على أسعار السيارات الكهربائية ، وتسريع التحول بعيدًا عن محركات الاحتراق الداخلي وإفادة المستهلكين على نطاق واسع.

- نيسان مصنفة بين أكبر 15 منتجا للسيارات الكهربائية

وأوضحت الصحيفة أن تويوتا تبيع حاليًا سيارات أكثر من أي شركة أخرى في العالم، بينما تصدرت شركتا هوندا ونيسان أيضًا التصنيف العالمي، ومع ذلك فإن نيسان، عبر تحالف رينو-نيسان- ميتسوبيشي ، هي الشركة اليابانية الوحيدة التي تصنف بين أكبر 15 منتجًا للمركبات الكهربائية.

في عام 2022 ، احتل التحالف المرتبة العاشرة بأقل من خمس إنتاج شركة BYD الرائدة في الصناعة. إذا كانوا يسعون إلى أن يظلوا رائدين في صناعة السيارات ، فيجب على Toyota و Honda تحويل الامتيازات العالمية الكبيرة والشعبية لدى المستهلكين إلى حصص ذات مغزى في سوق السيارات الكهربائية، وليس هناك سبب يمنع أي منهما من الوصول إلى سرعة EV.

- هوندا تعتزم تحويل خط إنتاج السيارات بالكامل إلى المركبات الكهربائية

في 26 أبريل الماضي، أعلنت شركة هوندا أنها تعتزم تحويل خط إنتاج السيارات بالكامل إلى المركبات الكهربائية، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) بحلول عام 2040. وفي الطريق إلى هذا الهدف ، تخطط الشركة لإنتاج أكثر من مليوني مركبة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030، تشمل الأهداف الأخرى.

في الولايات المتحدة ، تم تطوير نموذجين للمركبات الكهربائية بالتعاون مع جنرال موتورز في عام 2024 ونموذج باستخدام منصة EV الخاصة بهوندا في عام 2025، شراء البطاريات من جنرال موتورز وإنشاء مشروع مشترك مع LG Energy Solution لتصنيع البطاريات.

في الصين، تم إطلاق 10 موديلات للمركبات الكهربائية بحلول عام 2027 ومبيعات 100٪ للمركبات الكهربائية بحلول عام 2035. تعاون أكبر مع شركة كاتل لصناعة البطاريات.

وفي اليابان تم إطلاق أربعة طرازات للمركبات الكهربائية بحلول عام 2026 ، بالإضافة إلى خدمات الشحن المنزلي والعامة. شراء البطاريات من Envision AESC، وهي شركة يابانية الأصل مملوكة الآن بنسبة 80٪ لمجموعة Envision الصينية و 20٪ مملوكة لنيسان.

سيارات كهرباء خطط اليابان خطة تسريع

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