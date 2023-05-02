الزمالك يهزم الأهلى فى أولى مباريات بلاى أوف نهائى كأس مصر للسيدات

فار فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار أول المواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب و الرياضة بأكتوبر "زويل".

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية البلاى أوف غدا الثلاثاء ، وتحدد يوم 4 مايو للمواجهة الفاصلة فى حالة التعادل.

ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وتأهل الأهلى إلى النهائى بالفوز على وادى دجلة فى نصف النهائى والزمالك بالفوز على الصيد، حيث يتنافس دجلة والصيد على المركزين الثالث والرابع.

وتأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائى عقب الفوز على نظيره سبورتنج فى دور الثمانية، بينما تأهل الأهلى عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادى دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.