علي جمعة: تجديد الخطاب الدينى مهمة الأمة كلها وليس الأفراد (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تجديد الخطاب الديني مهمة الأمة كلها، وليس الأفراد، ومهمة المؤسسات وضعها جداول وأدوار للعلماء يجب أن تهتم بها، وتتابع المنهج الذى يجب أن تهتم به وتعمل على إنهائه.

وأضاف علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "مؤسسة الأزهر، فيها مجمع البحوث، وهيئة كبار العلماء، وجامعة الأزهر، كل واحدة من هذه المؤسسات لها منهج ودور وجدول يجب أن تشتغل عليه وتخلصه، لو العالم المفرد أو المؤسسة بتجلياتها المختلفة، أو المجتمع قصروا كده نبقى مقصرين، لأن التجديد ضرورة فعلية يجب علينا أن نهتم لها ونقوم بدفعها للأمام".

وختم: "تجليات التجديد الموجودة كثيرة، ومنها الاختيار الفقهى عندما دعا إليه الشيخ محمد عبده، أنكروه عليه، وعندما دعا إليه الشيخ المراغى أنكروه عليه، حتى جاء اسمه الدينارى اعترض اعتراض قاسى، هو والشيخ عبدالرحمن المهدي، لكن الآن أصبح الاختيار الفقهى يدرس".