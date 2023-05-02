أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسليم المنازل التابعة لمشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض الملك بقرية بغداد بمركز باريس لعدد ٣٢ مستفيد من أبناء المركز كمرحلة أولى، من إجمالي ٥٠ منزلًا مستهدف تسليمهم ضمن خطة المحافظة لتوفير إسكان ريفي بدعم وتيسيرات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح "الزملوط" أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للقرية، مشيرًاَ إلى أن المشروع يشمل حفر بئر ري زراعي لاستصلاح ٢٠٠ فدان، يتم تقسيمها وتسليمها للمستفيدين من المشروع لإقامة مجتمع عمراني زراعي متكامل.

تسليم 32 منزل ريفى بالوادى الجديد

كما عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة، بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية والتعريف بالمبادرة؛ لتشجيع أكبر عدد من المشروعات المستهدفة بالفئات الست التي تتضمنها المبادرة، و التنسيق لحصر المشروعات وتسجيلها على الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للمشروعات المشاركة وتكريم الفائزين على مستوى المحافظة بنهاية المبادرة، التي تهدف إلى وضع خريطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية وإيجاد فرص لتمويل المشروعات من خلال الجهات الدولية والمحلية المانحة.

تسليم 32 منزل ريفى بالوادى الجديد

كما تفقد محافظ الوادي الجديد، بدء أعمال حفر وإنشاء ٣ آبار ري زراعية بنطاق قرى جورمشين ٧ بمركز باريس، يرافقه عبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة، وعدد من التنفيذين المعنيين.

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الزراعي بالمركز لاستصلاح وزراعة ٥٠٠ فدان، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية، موجهًا بتشكيل لجنة مختصة من المركز وقطاعات الزراعة والري ومركز بحوث الصحراء؛ لاختيار أنسب المواقع لحفر الآبار وتكليف مديرية الطرق بتمهيد الطرق المؤدية لها.