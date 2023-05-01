الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صدمهما بسيارته.. القبض على المتسبب في مصرع وإصابة سيدتين بالأزبكية

المتهم
المتهم

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بالاصطدام بسيدتين ووفاة إحداهن متأثرة بإصابتها.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إصابة سيدتين حال عبورهما الطريق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 3 أبريل، تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث مصادمة وإصابة سيدتين بدائرة القسم.

وبالإنتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أنه حال سير (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا "توفيت متأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم"، وشقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون "مصابة بكسور متفرقة، بعد أن اصطدمت بهما سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها والتى أودت بحياة الأولى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة "خشية ضبطه".

اصابة سيدتين اجهزة الامن السيارة المتسببة السيارة المتسببة فى الحادث التواصل الإجتماعى فيس بوك بمديرية أمن القاهرة بمحافظة الجيزة بدائرة القسم تداول مقطع فيديو تحديد السيارة

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