الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

يزداد البحث لمعرفة سعر الذهب الذي يشهد ارتفاعات جنونية منذ عدة أيام ولا علم حتى الآن هل تنخفض الأسعار من جديد أم تستمر في الزيادة.

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية

 

ننشر لكم خلال التقرير التالي سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 في مصر بدون مصنعية وخاصة عيار 21 الأكثر بحثًا وأهمية في السوق المصري.


سعر الذهب عيار 24 
بيع 3,006 جنيهات.
شراء 3063 جنيها.

سعر الذهب عيار 22
بيع 2755 جنيه.
شراء 2808 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 
بيع 2630 جنيهًا.
شراء 2680 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18
بيع 2254 جنيهًا.
شراء 2297 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 14
بيع 1753 جنيهًا.
شراء 1787 جنيهًا.

سعر جرام الذهب من عيار 12 
بيع 1503 جنيهات.
شراء 1531 جنيهًا.

سعر الأونصة 
بيع 93,478 جنيه.
شراء 95,255 جنيه.


سعر الجنيه الذهب
بيع 21,040 جنيه.
شراء 21,440 جنيه.

 

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ترقب أسعار الذهب يعد اجتماع الفيدرالي

ويوجد حالة من الترقب يعيشها سوق الذهب بعد الإعلام عن اجتماع جديد للفيدرالي الامريكي والذي من المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خاصة بعد أن أشار مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي يوم الجمعة إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة ولا تنخفض بالوتيرة المناسبة.


وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.55% إلى 1988 دولار للأوقية، بينما تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% عند 1980 دولار للأوقية في حين وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليسجل 101.6 نقطة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب من عيار سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 عيار 18 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنية الذهب

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