نائبة تتقدم ببيان عاجل للحكومة حول دور الرعاية الخاصة

تقدمت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ببيان عاجل حول دور الرعاية الخاصة بالأطفال.

وقالت أميرة في بيان عاجل "إعمالًا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (٢١٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو التكرم بالموافقة على توجيه البيان العاجل إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن".

وأضافت النائبة، انطلاقًا من المادة 80 من الدستور التي تتحدث عن حقوق الطفل في التعليم والرعاية الصحية، والأسرية، والبديلة، وحماية الأطفال، وإعلاء مصلحتهم الفُضلي فمن خلال متابعة عن كثب علي مدار أكثر من عام لملف دور الرعاية الخاصة بالأطفال وما وجدناه من مشاكل عديدة متمثلة في الرعاية، والتعليم، والصحة وغيرها من الحقوق الأساسية، والتي تكللت بقرار إخلاء دار أيتام (sos) بمدينة نصر.

وتابعت الدار، من النماذج الناجحة في الدمج الأسري للأطفال، مطالبة بخطة واضحة، ومراعاة للتهيئة النفسية للأطفال، وكذلك الجوانب التعليمية خاصة أننا بصدد امتحانات نهاية العام الدراسي، ما يثير العديد من التساؤلات حول التعامل مع الأطفال في ذلك الملف المهم والخطير الذي يؤثر على مستقبل العديد من الأطفال.