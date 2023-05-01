الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس إدارة "فيو تك": مبادرة ابدأ رؤية عبقرية من الرئيس السيسي

الدكتور محمد هلال
الدكتور محمد هلال

قال الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة شركة “فيو تك”: "لم أكن أتخيل كل كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقراراته في احتفالية عيد العمال". 

وأضاف “هلال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، للإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية “الحياة”، أننا نواجه التحديات الاقتصادية، ومدى تضاؤل قيمة  الجنيه المصري، وذلك بسبب أننا لم نعمل على نحو جيد، ولم نعمل نأخذ بالنا من اقتصادنا.

وتابع: "كان لدي مصانع في هونج كونج ومصانع في الصين، وكان في فترة الجنيه الحر قوي، وفي الصين لم أكن أدفع المبالغ التي أدفعها في مصر، لكن الصينيون كانوا يشتغلون أكثر من المصريين حوالي خمسة أضعاف، والصينيون كانوا يبذلون قصارى جهدهم في العمل".

وأردف: "نحن في حاجة أن نحب لادنا أكثر، لكن بالعمل، ورجال الأعمال يقع عليهم دور اقتصادي كبير جدًا، وبلادنا بها رجال أعمال أوفية ووطنيين، ومصر ستخرج من هذه التحديات الاقتصادية خلال الفترة القادمة".

وأكد الدكتور محمد هلال، أن مبادرة ابدأ هي رؤية عبقرية من الرئيس السيسي.

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