سعر الدولار اليوم الإثنين 1-5-2023 خلال التعاملات المسائية

خلال التعاملات المسائية استقر سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات متوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في التعاملات المسائية، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

يستعرض «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، حيث سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في التعاملات المسائية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 في التعاملات المسائية، استقرارًا في سوق دمشق ليسجل نحو 8150 ليرة للشراء، و8200 ليرة للبيع، وارتفع سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع، واستقر سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,812.45 ليرة لبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الدولار خلال الفترة الماضية.

سعر البيتكوين أمام الدولار

سجلت عملة البيتكوين اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية لتبلغ نحو 29,260.50 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية عدم استقرار وتذبذب في سعرها امام الدولار الأمريكي.