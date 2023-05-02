الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على الدروس الملغية للصف الثانى الإعدادى 2023

امتحانات
امتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي عام 2023، حيث يهتم الطلاب والأهالي بالتعرف على كل ما يخص الأمور الدراسية وخاصة الدروس الملغية التي بدورها تقلل من العبء في المذاكرة على الطلاب.

 

ولذلك ازداد البحث من قبل العديد حول  الملغي من المناهج للصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

 

الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023

 

مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي

 

-تم إلغاء اختراعات عربية من صفحة 17 حتى صفحة 20.

 

-إلغاء من القراءة من صفحة 42 حتى صفحة 44.

 

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي

-إلغاء الدرس الأول من الوحدة الثانية نشاط رقم 1، وبيان مفهوم درجة الصوت صفحة 27، والدرس الثاني الجزء الخاص بتطبيق حياتي صفحة 36،37/38، والدرس الثالث بداية من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء.

-وإلغاء الدرس الثاني من الوحدة الثالثة صفحة 64/65 أمراض الجهاز التناسلي بأكملها حتى نهاية التطبيق الحياتي.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني لجميع المواد الدراسية

مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي

Review C

From P. 32 to P. 33

Unit 12

From P. 54 to P.63

Review D

From p. 64 to P. 65.

 

مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي

 -حذف من الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع تمرين من 1- 6 صفحة 6 كاملة، ونشاط نهاية الوحدة صفحة (9).

-إلغاء تمارين عامة على الوحدة الثانية مسائل رقم 8،9، 10 صفحة 17 ونشاط صفحة 18، اختبار، مسألة رقم 4 في صفحة 18.

 -تم إلغاءالاستدلال الإحصائي فقط بالدرس الأول من الوحدة الثالثة صفحة 31 "تمارين عامة مسائل من رقم 3 حتى رقم 10 صفحات 19، 20 ونشاط نهاية الوحدة صفحة21.

 

-والوحدة الرابعة إلغاء الدرس الأول تساوي مساحتي متوازي الأضلاع، برهان نظرية 1 صفحة 39، وبرهان نظرية 2 صفحة 43، وبرهان نظرية 3 صفحة 46.

 

-وتم إلغاء نشاط بنهاية الوحدة الخامسة رقم 30، ونشاط بنهاية الوحدة رقم 41.

 

مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي

-إلغاء الوحدة الأولى الدرس الثالث خيرات وطننا العربي الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي، والوحدة الرابعة درس روائع الحضارة الإسلامية، و روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب.

-تم إلغاء الدرس الثاني قيمنا الإسلامية والمصالحة، الدرس الثاني المشاركة التطوعية من الوحدة الخامسة.

طلاب الصف الثاني الإعدادي الدروس الملغية الملغي من المناهج للصف الثاني الموضوعات الملغية مادة اللغة العربية مادة العلوم الدرس الثاني الدرس الثالث إلغاء الدرس الثاني مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي

الأكثر قراءة

حبس فرد أمن لاتهامه بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى الجيزة

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى 40 مليون جنيه عبر تطبيق "فيجور"

تعرف على الدروس الملغية للصف الثانى الإعدادى 2023

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى محافظات مصر

أبرز أدعية الفجر اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

فتوح أحمد يكشف عن تفاصيل اختيار دوره فى "جعفر العمدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع : إمرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي