تعرف على الدروس الملغية للصف الثانى الإعدادى 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الصف الثاني الإعدادي عام 2023، حيث يهتم الطلاب والأهالي بالتعرف على كل ما يخص الأمور الدراسية وخاصة الدروس الملغية التي بدورها تقلل من العبء في المذاكرة على الطلاب.

ولذلك ازداد البحث من قبل العديد حول الملغي من المناهج للصف الثاني الإعدادي 2023 الترم الثاني، وذلك ما نقدمه لكم من خلال هذه السطور:

الدروس الملغية للصف الثاني الإعدادي 2023

مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي

-تم إلغاء اختراعات عربية من صفحة 17 حتى صفحة 20.

-إلغاء من القراءة من صفحة 42 حتى صفحة 44.

مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي

-إلغاء الدرس الأول من الوحدة الثانية نشاط رقم 1، وبيان مفهوم درجة الصوت صفحة 27، والدرس الثاني الجزء الخاص بتطبيق حياتي صفحة 36،37/38، والدرس الثالث بداية من أول ظواهر طبيعية مرتبطة بانعكاس وانكسار الضوء.

-وإلغاء الدرس الثاني من الوحدة الثالثة صفحة 64/65 أمراض الجهاز التناسلي بأكملها حتى نهاية التطبيق الحياتي.

مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي

Review C

From P. 32 to P. 33

Unit 12

From P. 54 to P.63

Review D

From p. 64 to P. 65.

مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي

-حذف من الوحدة الأولى الدرس السادس التحليل بإكمال المربع تمرين من 1- 6 صفحة 6 كاملة، ونشاط نهاية الوحدة صفحة (9).

-إلغاء تمارين عامة على الوحدة الثانية مسائل رقم 8،9، 10 صفحة 17 ونشاط صفحة 18، اختبار، مسألة رقم 4 في صفحة 18.

-تم إلغاءالاستدلال الإحصائي فقط بالدرس الأول من الوحدة الثالثة صفحة 31 "تمارين عامة مسائل من رقم 3 حتى رقم 10 صفحات 19، 20 ونشاط نهاية الوحدة صفحة21.

-والوحدة الرابعة إلغاء الدرس الأول تساوي مساحتي متوازي الأضلاع، برهان نظرية 1 صفحة 39، وبرهان نظرية 2 صفحة 43، وبرهان نظرية 3 صفحة 46.

-وتم إلغاء نشاط بنهاية الوحدة الخامسة رقم 30، ونشاط بنهاية الوحدة رقم 41.

مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي

-إلغاء الوحدة الأولى الدرس الثالث خيرات وطننا العربي الثروة الحيوانية والسمكية في وطننا العربي، والوحدة الرابعة درس روائع الحضارة الإسلامية، و روائع الحضارة الإسلامية في العلوم والآداب.

-تم إلغاء الدرس الثاني قيمنا الإسلامية والمصالحة، الدرس الثاني المشاركة التطوعية من الوحدة الخامسة.