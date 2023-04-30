الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني لجميع المواد الدراسية

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

حذفت وزارة التربية والتعليم بعض الدروس للصف الثالث الإعدادي بعد قرارها بتبكير موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وأيضًا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 . 

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023

مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي الوحدة الثانية: نماذج لبعض الدول النامية والمتقدمة: (درس اختيار دولة من المقررة على المحافظة)، الوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية (الدرس الثاني مصر والمنظمات الإقليمية والدولية).

الوحدة الأولى: الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم: الدرس الأول (النشاط الزراعي وموارده في العالم) الدرس الثاني (الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم)– الدرس الثالث (النشاط التعديني في العالم).

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023

خلال أيام.. إعلان عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

 مادة التاريخ الشهادة الإعدادية - الوحدة الثالثة: ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الأول ثورة 23 يوليو 1952،  ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الثاني مصر والقضية الفلسطينية– الدرس الثالث حرب أكتوبر 1973، ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي: الدرس الخامس ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، الوحدة الرابعة: الحياة السياسية وعلاقات مصر الدولية: الدرس الأول الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني.

الدرس الثاني: مصر والمنظمات الإقليمية والدولية.

الدروس الملغية للصف الثالث الإعدادي 2023 

مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي  الوحدة الثانية: الدرس الثالث «النشاط الإشعاعي والطاقة النووية»، الوحدة الثالثة: الدرس الأول «بداية من العلم والتكنولوجيا والمجتمع وحتى نهاية التطبيق الحياتي»، الوحدة الرابعة: الدرس الأول «العلم والتكنولوجيا».

مادة العربي للصف الثالث الإعدادي :  درس رسالة إلى ابني: من 20 إلى 22.

مادة الإنجليزي  الشهادة الإعدادية : صفحات: من 32 إلى 33 ، الوحدة 12 من صفخة 54 حتى 63، المراجعة صفحة 64 وصفحة 65.

مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الوحدة الأولى الدرس الثالث: حل معادلتين في متغيرين أحدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الثانية ، الوحدة الثالثة: الدرس الثاني: الحدث المكمل والفرق بين حدثين، الوحدة الخامسة: الدرس الثاني: العلاقة بين الزوينين المحيطتين والمركزيتين المشركتين في القوس، الدرس الثالث: الزوايا المحيطية المرسومة على نفس القوس، الدرس الخامس خواص الشكل الرباعي ، الدرس السادس: العلاقة بين مماسات الدائرة ، الدرس السابع: الزاوية المماسية . 

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2023 القاهرة 

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