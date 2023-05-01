الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حسام عطفت: لا بد من تفعيل التصويت الإلكترونى للانتخابات النقابية

حسام عطفت
حسام عطفت

طالب المهندس حسام عطفت، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين والقيادي بالتيار الإصلاحي الحر، بأن تكون النقابات المهنية هى الاستشاري الأول للدولة سواء تخطيط أو متابعة أو تنفيذ بالتكاتف مع أجهزة الدولة، وأن تعمل النقابات على تنمية المجتمع، والعمل على تعديل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالنقابات لزيادة موارد النقابات ودعمها ماديًا، وتقديم خدمات ودورات تدريبية للخرجين والطلبة.


ودعا «عطفت» لعدم لترخيص جامعات جديدة إلا بالرجوع للنقابات المختصة، وعدم ممارسة العمل دون الحصول على ترخيص بممارسة المهنة من النقابة المختصة، داعيًا لتفعيل التصويت الإلكتروني للانتخابات النقابية، ولا بد من تغليظ عقوبة انتحال الصفة.

 

ومن جانبها، واصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.


واستضافت اليوم، قيادات التيار الإصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.


شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم: ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب، وهم د. عمرو نبيل وهشام عبدالعزيز وأحمد عبدالقادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد اسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.

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