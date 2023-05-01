الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

علي عبده: يجب إعداد كوادر سياسية مؤهلة للترشح لمناصب رسمية 

علي عبده
علي عبده

قال الدكتور علي عبده، القيادي بحزب الإصلاح والنهضة، إنه لابد من العمل على إعداد كوادر سياسية مؤهلة للترشح لمناصب رسمية ولابد أن تكون الأحزاب محاضن لإعداد الكوادر السياسية، مشيرا الى تجربة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وتنسيقية شباب الأحزاب التى نجحت في إخراج كوادر سياسية.

وتابع: الأحزاب لا تدار بطريقة ديمقراطية، فالديمقراطية هي التى تخرج أجيال من الكوادر الشابة السياسية الواعية القادرة على ممارسة الديمقراطية بشكل فعال، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي لا يترجم أصوات الناخبين بصورة عادلة كما أنه يقضي على الاحزاب الصغيرة والمتوسطة.
ولابد أن يكون هناك ضمن الهيكل التنظيمي للحزب لجنة لإعداد الكوادر السياسية.

وطالب بأن تتاح للاحزاب فرصة ممارسة انشطة اقتصادية تحت رقابة الدولة او تقديم دعم عيني غير مباشر مثلا اماكن للدعاية ومساحة للظهور في الإعلام وقت الانتخابات وإتاحة عقد مؤتمرات وندوات بشكل ميسر للاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

الدستور الحوار الوطنى قيادات التيار الاصلاحي الحر التيار الإصلاحي الحر المحور السياسي

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