الشهابى: "موافقة الرئيس على عودة الإشراف القضائى تأكيد لنجاح الحوار الوطنى"

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن التيار الإصلاحي الحري قدم ورقتين بشأن ملف الحياة السياسية، الأولى كانت المطالبة بعودة الإشراف القضائي علي الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، وموافقة الرئيس وتوجيهه بالنظر في تلك المطالب، هو تأكيد لنجاح الحوار الوطني.

وأضاف: الورقة الثانية المقدمه للحوار الوطني حول السلطة التشريعية وهي المادة ١٠٣، والخاصة بشرط التفرغ للعضوية مجلس النواب والنائب يتفرغ، لمهام العضوية، ففي جميع الدساتير كان هناك شرط التفرغ لعضوية المجلس وفي دستور ٢٠١٤ منع الاستثناءات وطرحها في الحوار الوطني يؤكد أن هناك إرادة سياسية نحو تنفيذ ذلك.

وواصلت مؤسسة «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

واستضافت «الدستور» اليوم، قيادات التيار الاصلاحي الحر، للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني.

شارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.

وتحدث في الندوة قيادات الـ4 أحزاب وهم: د. عمرو نبيل وهشام عبدالعزيز وأحمد عبدالقادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى واحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد إسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.