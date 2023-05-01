الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبيرة تغذية: "وجبة الإفطار تُهيئ المعدة لأداء عملية الحرق"

دكتورة إيمان حبيب
دكتورة إيمان حبيب

حذرت الدكتورة إيمان حبيب، رئيس قسم التغذية الإكلينيكية بالمعهد القومي للتغذية، من إهمال وجبة الإفطار، مؤكدة أن أهميتها تكمن في تشغيل المعدة وتهيئتها لتبدأ مرحلة الحرق. 

فقدان الوزن بدون حركة يؤدي لحرق العضلات

وقالت، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن ماكينة الحرق في الجسم هى العضلات ولو فقد الإنسان وزنه بدون حركة سيفقد العضلات وليس الدهون وستقلل معدل الحرق في الجسم، وأكدت أن الحركة والرياضة هى أسرع الوسائل لفقدان الوزن.

وكشفت “حبيب” أهمية الدهون للجسم موضحة أنها جزء منه، وأن المناعة تعتمد على الدهون، وصحة الأعضاء الداخلية واحتفاظها بمكانها داخل الجسم لابد أن يكون هناك كتلة دهون، مشيرة إلى أن تجديد الخلايا اليومي يعتمد على وجود دهون بالأكل، ولذا لا يجب منعها، لأن الإنسان وقتها سيدخل في سوء تغذية.

فقدان الوزن وجبة الافطار حرق العضلات الرياضة المناعة الدهون

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