"فريسكا".. قصة نجاح مشروع شاب يجمع بين الدراسة والعمل

أيادي عاملة تصنع من الحلوى مستقبلا لها، لتكمل وتستمر بفكر مجتهد، إنه أحمد عادل أحد النماذج العاملة الذي قرر أن يجمع بين الدراسة الجامعية والحياة العملية بمشروع لبيع الحلوى ليكسب رزق مستقبله في ذات الشارع الذي يتلقى فيه دراسته.

بشخصيتين إحداهما طالب جامعي والآخر شيف حلوى منزلية، يقف عادل أمام عربته الصغيرة بشارع سوتر بمنطقة المجمع النظري، قائلا إنه تعلم صناعة الحلوى من يد والدته والتعرف من على مواقع الإنترنت على كل ما هو جديد يقدم لتجديد ذاته خاصة أن مجال الحلوى أصبح فيه منافسان متنوعان ومتجددان وهو لا بد من أن يكون في ذات المستوى.

فريسكا بمختلف الأطعمة، بماكينة صغيرة أصبحت من أشهر الحلوى المقدمة تيك أواي بأسعار تبدأ من ١٥ حتى ٣٠ جنيها وهذا يعتمد على الشيكولاتة المستخدمة في تطعيمها.

واصل: حرصت أن تكون الحلوى بأسعار مخفضة لتناسب فئة الطلاب الجامعيين لتواجده بمنطقتهم، مشيرا إلى أنه يعتبر من العمالة الحرة غير المنتظمة ولكننا يحاول ويجاهد من أجل أن يفتح سوقا جديدا في الحياة العملية، معقبا: “نتمنى أن يكون هناك احتواء لكل الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة بخطوات مبسطة بداخل مكان محدد حتى نتمكن من الاستمرار وليست إزالتنا”,