الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدتين عثر بحوزتهن على أفيون بمطار القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة اليوم، حبس سيدتين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الأفيون بمطار القاهرة الجوى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى باستخدام التعامل الفنى من ضبط "سيدتين، مقيمتين بمحافظة الشرقية، حال إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية، وضُبط بحوزتهما "عدد 6 لفافات بداخلها كمية من مخدر الأفيون وزنت 1,655 كيلو جرام"، مخبأة أسفل طيات ملابسهن، وبمواجهتهما أقرتا بحيازتهما المضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص خارج البلاد مقابل مبلغ مالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

حبس اتهام سيدتين مخدر الافيون مطار القاهرة

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