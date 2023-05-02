بحسب نوع الطعام.. 7 نصائح مهمة لصحة القلب وفقدان الدهون والعناية بالشعر

يلعب الطعام الذي نأكله تأثيرا هائلا على الصحة، وهذا يعني أنك إذا كنت تتناول الأطعمة التي تفتقر إلى العناصر الغذائية باستمرار فمن المحتمل أن تتأثر صحتك، في السطور التالية نوضح مجموعة من النصائح المهمة وفقا لخبيرة التغذية جيهان الدمرداش.

1- يجب أن تأكل الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين والماكريل وكذلك البذور والمكسرات مثل بذور الكتان وبذور الشيا، وذلك من أجل صحة الدماغ.

2- تشمل أفضل الأطعمة لصحة القلب الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل تلك التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، حيث تعتبر الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مصادر رائعة للألياف وغنية بالمغذيات.

3- الأطعمة الغنية بالألياف تساعد في تنظيم ضغط الدم وتعزيز نظام القلب والأوعية الدموية الصحي.

4- يجب زيادة الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير والأرز، وتناول الأسماك وتقليل السكر والكربوهيدرات المكررة وتقليل الأطعمة الدهنية غير المشبعة مثل زيوت الطهي النباتية وأطعمة المخابز وتحسين الصوديوم، إلى نسبة البوتاسيوم يمكن أن تساعد أيضا في صحة القلب.

- أطعمة تساعدك على فقدان الدهون



5- بالنسبة لفقدان الدهون يجب أن تحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، يمكن أن تتناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف أن تساعد في موازنة نسبة السكر في الدم وتجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، وهذا بدوره قد يساعد في إنقاص الوزن.

6- حتى تحصل على بشرة جيدة وشعر وأظافر، تعتبر دهون أوميجا 3 الصحية ضرورية ومضادات الأكسدة مثل فيتامين سي الموجود في الفراولة والحمضيات والفلفل تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والحفاظ على الصحة.

7- البروتين أيضًا مهم لأن الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين تساعد في تكوين الكيراتين وهو لبنة أساسية لصحة الجلد والشعر والأظافر، كما يجب المتابعة مع طبيبك الخاص حتى تطلع على أحدث نظم الأغذية المفيدة لك.