الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جبران: قرارات الرئيس السيسى خففت عن كاهل المواطنين من زيادة الأسعار

محمد جبران
محمد جبران

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران، اليوم الاثنين، أن القرارات وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة كان لها الأثر الأكبر في التخفيف عن كاهل المواطنين في مواجهة زيادة الأسعار التي اجتاحت العالم بسبب التحديات العالمية والإقليمية الضخمة التي شهدها العالم مؤخرا.

وقال جبران، في كلمة له خلال الاحتفال بعيد العمال من مصنع الشرقية للسكر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سياسة الرئيس السيسي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف من زيادة الأسعار التي اجتاحت العالم، بإجراءات وقرارات حاسمة لصالح الطبقة العاملة ومحدودي الدخل، منها زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وإقرار علاوة غلاء المعيشة، ورفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48% للتخفيف عن كاهل المواطنين، وغيرها من الإجراءات التي استهدفت بالأساس توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وحماية العامل البسيط.

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