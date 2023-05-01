الألمان في المقدمة.. إحصائية تكشف أبرز الجنسيات الوافدة للسياحة في البحر الأحمر

تستقبل مدن محافظة البحر الأحمر السياحية يوميًا عشرات الرحلات عبر مطاراتها الدولية، وبحسب إحصائية أجرتها جهات حكومية متخصصة، كشفت أن عدد السياح الألمان الوافدين لمدينة الغردقة خلال الشهر الماضي بلغ عددهم 120 ألف 515 سائحا، وقضوا 925 ألف ليلة سياحية، ليكونوا بذلك الاعلي وصولاً لمدينتي الغردقة ومرسي علم.

ويأتي في المرتبة الثانية السياح الروس الذين يفدون لزيارة مدينة الغردقة بواقع 45 الف سائح روسى، حجزوا 362 الف ليلية سياحية.

وجاء في المرتبة الثالثة من حيث الوصول لمدينة الغردقة السياحة البريطانية والذين وصلوا بأعداد تجاوزت 21 ألف و700 سائح، و174 ألف ليلية سياحية، وفي المرتبة الرابعة يأتي البولنديين بـ18 الف 160 سائح وحققوا 145 الف 280 ليلية، ثم يأتي في المرتبة الخامسة السياحة الهولندية بمعدل وصول 12 ألف سائح وحجز 96 ألف ليلة سياحية.

وكشف الخبير السياحي عاطف عثمان لـ«الدستور» أن فنادق البحر الأحمر باتت قبلة للسياح الأوربيين بسبب الأسعار المنخفضة بجانب الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى حالك الطقس المعتدل طوال العام، وجعلها في وجهة للسياحة الأوربية، مشيرًا إلى أن الموسم السياحي الحالي مبشر بشكل كبير وأن الأرقام والإحصائيات أكدت علي أرتفاع نسب الاشغال، لافتًا إلى أن السياحة الداخلية لاغني عنها وهي عنصر هام في دعم القطاع السياحي.

وأوضح عثمان أن الفنادق قامة بتطوير آداء العاملين بها من خلال دورات تدريبية ومدربين متخصصين للعاملين بها، لتقديم افضل خدماتها للسياح وجذب اكبر عدد منهم، مشيرًا إلى أن شركات السياحة نضمت عروضًا جاذبة لزيارة مصر من خلال مندوبيها بتلك الدول المستهدفة لزيارة مصر والاستماع باجوائها الفريدة والمميزة.