تدعيم خط "دسوق - كفر الشيخ" بـ24 سيارة وأتوبيس لمواجهة التكدس

أعلنت مجلس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الدفع بـ 4 أتوبيسات و 20 سيارة من خارج الخط لنقل طلاب الجامعة والموظفين والركاب المتجهين من دسوق إلى كفر الشيخ.

وأكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، لافتا أنه قد تابع سير العمل بمجمع المواقف تم تدعيم خط دسوق كفر الشيخ بالدفع بأربع اتوبيسات .

وكذلك 20 سيارة من خارج الخط مشاركة فى نقل جميع الركاب بمختلف فئاتهم إلى محافظة كفرالشيخ (طلاب جامعة كفر الشيخ ، موظفين ، كليات الازهر ) بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق، ورئيس وحدة مرور دسوق، و مدير المواقف، و ومدير مشروع السرفيس.