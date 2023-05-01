تونس تعلن إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية منذ الجمعة

أعلنت السلطات التونسية، الأحد، إحباط 14 عملية هجرة غير نظامية وإنقاذ 311 شخصا من الغرق في أنحاء متعددة من سواحل البلاد، منذ الجمعة.

جاء ذلك في بيانات صدرت عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، ونشرها على صفحته في موقع "فيس بوك".

وقال الجبابلي، إن "الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط (منطقتي صفاقس والمهدية)، تمكنت ليلة السبت-الأحد، من إحباط علميتي اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 73 مجتازا من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر".

وأضاف: "كما تمكنت وحدات عائمة تابعة لإقليم الحرس البحري (وسط)، ليلة الجمعة-السبت، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ عدد 170 مجتازا من بينهم 22 تونسيا و148 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء".

كما قال في بيان آخر إن "وحدات إقليم الحرس البحري بالساحل (شرق) تمكنت ليلة الجمعة-السبت، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 68 مجتازا تونسيا من بينهم 3 أطفال".​​​​​​​

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.