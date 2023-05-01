هو عنوان الفيلم (الهجين) الذي ينتمي للسينما ( العابرة للنوع ) والتي احتفى بها مهرجان الاسماعيلية كتيمة أساسية في دورته الرابعة و العشرين من خلال برنامج خاص عرض خلاله ٤ افلام تنوعت ما بين القصيرة و الطويلة .. حديثة الانتاج و الكلاسيكية .. و الفيلم الهجين هو الذي يمزج بين الوثائقي و الروائي ليسد الفجوة التي فصلت بينهما لفترة طويلة و يمزج كذلك الواقع بالخيال لينتج سرد فريد متعدد الاغراض بعضه يهدف لتخطي المحظورات الرقابية و السلطة السياسية التي تمارسها السلطات و بعضه يخلق واقعاً سينمائياً سحرياً .. و هكذا يقدم الفيلم الهجين مجموعة واسعة من الحلول الابداعية لصانع العمل ليستخدمها في معالجة موضوعاته المتنوعة و كان فيلم المبدع اللبناني ( اكرم زعتري ) ( ٢٨ ليلا و قصيدة ) احد هذه الافلام الكلاسيكية العابرة للنوع و الذي انتج عام ٢٠١٥ محاولاً زعتري من خلاله دراسة و رصد ما انتجته استديوهات التصوير الفوتوغرافي في منتصف القرن العشرين استمراراً و استكمالا لمسيرته في جمع و دراسة و أرشفة تاريخ التصوير في العالم العربي و تم اختبار ( زعتري ) لتمثيل لبنان في بينالي فينيسيا عام ٢٠١٣ و شارك كذلك في تأسيس (مؤسسة الصور العربية في عام ١٩٩٧ ) و هو مخرج و مصور و فنان أرشيف من جنوب لبنان و تحديداً من مدينة (صيدا ) و قد شاهدت له فيلماً بديعاً عام ١٩٩٩ في اطار مشروع قدمته مؤسسة السينما العربية لدراسة تاريخ و ارشيف اهم المصورين في العالم العربي لذلك زار ( زعتري ) القاهرة في هذا العام و التقى بالمصور الارميني المصري الشهير ( فان ليو ) و اضطلع على ارشيفه الثري منطلقاً من صورة وجدها ذلك المبدع المنقب لجدته التي زارت استديو المصور الشهير في القاهرة في خمسينات القرن الماضي ليلتقط لها صورةً عاريةً بناء على طلبها .. و من تلك الصورة انفتح (اكرم زعتري ) على صور و عوالم ( فان ليو ) عموما و خصوصا بورتريهات السيدات اللاتي ذهبن اليه في منتصف القرن الماضي ليلتقط لهن صوراً بعضها كانت صوراً عارية ..و كان من اوائل المصورين في هذا الزمان الذين قدموا جلسات تصوير عري للسيدات من مختلف الاعمار و الجنسيات … و بعد مشروعه و فيلمه الرائع ( هي و هو فان ليو ) يعود (زعتري ) بعد سنوات لاستديو الصور القديمة الذي يحمل اسم ( شهرزاد ) في مدينة ( صيدا ) في جنوب لبنان و هو من اوائل استديوهات التصوير في المدينة و تعود نشأته لعام ١٩٥٣ و من خلال ذلك الاستديو يروي الفيلم الهجين او العابر للنوع قصة مدينة صيدا و قصة مصورها ( هاشم المدني ) الذي ولد عام 1928 و كيف من خلال استديو التصوير القديم و ارشيفه و النيجاتيف استطاع ( زعتري ) رصد و ملامسة جوانب من الحياة السياسية والاجتماعية في المدينة و الدور الذي لعبته الصورة في حياة سكان المدينة منذ عام ١٩٥٣ و حتى تاريخ انتاج الفيلم .. و رصد أيضاً التطور الذي طرأ على الصورة تقنياً منذ عهد الابيض و الاسود ثم التلوين باستخدام الاقلام الملونة قبل اختراع الفوتوشوب و الصور الملونة و ما تم استحداثه ليس فقط في عوالم التصوير الفوتوغرافي بل في تصوير الفيديو و التصوير السينمائي و نوعية الكاميرات منذ استحداثها مروراً بكاميرا السينما ال ٨ م حتى الديجيتال و التطور الذي طرأ أيضاً على تقنيات الصوت منذ عهد الاسطوانات و الجرامافون حتى اختراع شرائط الكاسيت ثم ظهور الكمبيوتر و ما تلاه من تطور حتى وصلنا لعهد الديجيتال و من قبله بالطبع ظهور التليفزيون و الكليب المصور و تطوره منذ زمن الابيض و الاسود و حتى الان و اعادة تصوير و غناء الاغاني الكلاسيكية التي أعاد غنائها و تصويرها مطربو العصر الحديث

فالفيلم كان لديه مستويين في الطرح منذ بدايته و حتى النهاية

المستوى الاول و كان له علاقة بالتطور التقني و المعني به المخرج بوصفه -كما سبق و اوضحت - (فنان أرشيف ) اما المستوى الثاني فكان له علاقة برصد التطور و التحولات و ما استجد على المجتمع بل و العالم العربي عموما فنياً و اجتماعيا و سياسياً

و ما استجد على لبنان و تحديداً على مدينته ( صيدا ) على كافة المستويات .. ففي خمسينات القرن الماضي كانت تذهب النساء لالتقاط الصور في استديو ( شهرزاد ) و جاءت ذات مرة احداهن من شمال صيدا و طلبت ان يتم تصويرها عاريةً بالبروفايل

و كانت تأتي أيضاً النساء المثليات ليلتقط لهن الصور صاحب الاستديو و هن يتبادلن القبل الساخنة كذلك الرجال من المثليين و الذين طلبوا ايضا

تصوير انفسهم و هم يتبادلون القبل بل و طلب احدهم أن تلتقط له صوره مع حبيبه و هو يرتدي فستان و طرحة زفاف .. الى جانب صور الشاطىء بلباس البحر للرجال و النساء و العشاق الذين أرادوا توثيق ذكرياتهم و قصص حبهم .. و الشباب الذين يقفزون للبحر من فوق صخور بحر صيدا و الجنوب و شاب أراد التقاط صورةً لنفسه عارياً على الشاطىء بعد خلعه للباس البحر .. و هكذا رصدنا مع المخرج و خلال رحلته اسرار المجتمع وسكان المدينة و كان استديو (شهرزاد ) أقرب لخزانة الاسرار الخاصة بالمدينة و قاطنيها و كأنه الصندوق الاسود الذي يحمي كل الاسرار .. فنشر او تسريب تلك الصور بشكل علني كان أمراً مستحيلا في ذلك الزمان الذي لم يكن قد اخترع فيه الانترنت ومواقع التواصل التي انتهكت خصوصية الناس و جعلت حيوات البشر على المشاع بل و احيانا تذاع و تعرض أسرارهم الخاصة للجماهير الواسعة بشكل لحظي و على الهواء مباشرة في نفس اللحظة !

و رصد زعتري من خلال ارشيف و نيجاتيف الاستديو كذلك التحولات التي طرأت على سكان المدينة و غيرت اهتماماتهم مع نشأة الاحزاب في البلاد و التي تزامنت مع نشأتها ثقافة اقتناء و حمل السلاح للمدنيين و الذي أصبح أمراً عادياً و مألوفاً ! و رصد المخرج ذلك منذ عام ١٩٥٨ حتى صار شبه مقنن في عام ١٩٦٤ و حرص هؤلاء المدنيين على التقاط الصور لانفسهم و معهم الرشاشات و كان بعضهم يستعير السلاح ليلتقط لنفسه صورةً و هو يحمله ثم يعيده لصاحبه مرة اخرى ! و ظهرت صورة لرجلين يحملان السلاح و بينهما يجلس طفل صغير ! و من ثم بدأ الهوس بفكرة امتلاك و حمل السلاح و استعراض القوة و كان شريط الصوت يسير مع احداث الفيلم جنباً الى جنب بشكل متوازٍ ليضفي على العمل ثراءً اكبر و يصل المعنى الذي يريد المخرج ايصاله للمتلقي بشكل اعمق و اكتر فنية .. ففترة الخمسينات و صور العشاق كانت اغاني فؤاد المهندس و شويكار تصاحبها و مع صور السيدات و البحر يظهر كليب لصباح و هي على البحر تغني اغنيتها الشهيرة ( ساعات ساعات احب عمري و اعشق الحاجات ) حيث شكلت السينما المصرية و التي اظهر زعتري بعض تتراتها التي تحمل اسماء منتجين و مخرجين و تقنيين من لبنان مثل (حلمي رفلة )و غيره .. و بالطبع كانت هنالك صور إلتقطها المصور ( هاشم المدني ) من داخل دور العرض السينمائية في صيدا لرجال و نساء و جمهور المدينة و هو يشاهد افلام (عبدالحليم حافظ ) على الشاشة .. فالاغاني المصرية شكلت وجدان و ذائقة غالبية الشعوب العربية و خصوصاً اهل الجنوب و تعلقهم بالفترة الناصرية و فكرة القومية العربية لذلك ظهرت اغاني (عبدالحليم حافظ )الوطنية مثل ( احلف بسماها و بترابها ) بالابيض و الاسود ثم اعادت غنائها الفنانة اللبنانية ( ماجدة الرومي ) و ظهرت بالالوان في حفل أقيم في التسعينات بعد حرب الخليج الثانية ( غزو العراق للكويت ) امام الرئيس الاسبق المخلوع مبارك و المشير طنطاوي

و لم تكن الاغاني و السينما فقط من أثروا الوجدان و الذائقة عند اهل الجنوب بل قامت دولة التلاوة المصرية و المدرسة المصرية التي تعتمد على (التجويد ) في قراءة القرآن بدور كبير ..و احتفظ غالبية اهل الجنوب في لبنان باشرطة لتجويد القرآن بصوت الشيخ (مصطفى اسماعيل ) و غيره لا أشرطة التلاوة وترتيل القرآن و التي طغت على سوق الكاسيت منذ الثمانينات حيث احتل و تصدر المقرئين السعوديين المشهد مثلما صار للرقصات الخليجية و الاغاني باللهجة الخليجية مكانة طغت و أثرت على الذائقة و تزامن معها كذلك ظهور اغاني (مايكل جاكسون ) و غزوه لسوق الكاسيت في لبنان و مقاربة رقصاته المعهودة المفعمة بالحركة مع رقصات اهل الخليج ..و نعلم جميعا ان (مايكل جاكسون) قضى الحقبة الاخيرة من حياته في منطقة الخليج و عاش تحديداً في مملكة البحرين لسنين متخفياً مرتدياً الجلباب و الزي الخليجي.. ثم بدأ دخول اليوتيوب في منتصف السبعينات و بدأت كذلك الحرب الاهلية اللبنانية

و عبر المخرج عن تلك المرحلة صوتيا بكليب بالابيض و الاسود لوردة و بليغ حمدي و هم يدندنون في دويتو مصور اغنية عبدالحليم حافظ ( تخونوه و عمره ما خانكم و لا اشتكى منكم .. تبيعوه و عمره ما باعكم و لا انشغل عنكم ..قلبي ليه تخونوه ) !

ليظهر بعدها صوت ( فيروز ) و هي تغني ( و علقت ع أطراف الوادي و شادي ركض يتفرج خفت و صرت انده له وينك رايح يا شادي انده له و ما يسمعني .. و من يومتها ما عدت شوفته ..ضاع شادي ) ثم بدأ (زعتري ) ايضاً في رصد بدايات الفيديو كليب في لبنان منذ الابيض و الاسود و بدايات ظهور (راغب علامة )و هو من (جنوب لبنان ) و ظهر في بداياته بشارب كثيف في اولى اغانيه ( يا ريت فيني خبيها ) حتى ظهر الكليب الملون و ظهر فيه (علامة ) بدون الشارب و في هيئته الجديدة

و رصد كذلك ( زعتري ) دخول التليفزيون الى صيدا

و بداية البث بالابيض والاسود ببرامج و اوبريت غنائي للاطفال ..فالتليفزيون ظهر في مصر عام ١٩٦٠ وكان اول تليفزيون ليس فقط في المنطقة العربية بل وفي الشرق الاوسط ثم ظهرت الفضائية المصرية كأول فضائية عربية تصل للبلدان العربية سنة ١٩٩٠

و في المشهد قبل الاخير و هو من اجمل مشاهد الفيلم الفنية و التي عبرت بصدق عن فكرة الفيلم العابر للنوع او الفيلم الهجين حيث استخدم (زعتري ) شكلاً شاعرياً في سرده السينمائي .. خلق منه عالماً سينمائياً ساحراً بوضعه لكاسيت صغير داخل محمية بلاستيكية فيها نبتة خضراء و بداخل الكاسيت شريط يحمل مقطع بديع عالق في الاذن و الذاكرة لاحدى اغاني (عبدالحليم حافظ ) من كلمات (محمد حمزة ) و الحان (بليغ حمدي) و هي اغنية ( اي دمعة حزن لا ) .. و أدار (زعتري ) الشريط بجانب النبتة الخضراء و صوت (عبدالحليم ) يقول ( سافرت كثير معاه كثير كثير معاه في احلامي بهواه كثير كثير معاه ..سقيته من حناني و بنيت معاه أماني و قلت يا ريت يا دنيا تديني عمر تاني ) و بالطبع ذلك المشهد الساحري الرقيق مع صوت الاغنية و كلماتها اوصلت الفكرة بعذوبة للمتلقي و المشاهد الذي شعر بحنين و عشم المبدع في ان تمنحه الدنيا عمر تاني اجمل يزهر كالنبتة الخضراء بعد ان سقاها من احلامه و أمانيه و يختم ( زعتري ) فيلمه بمشهد طويل يقف فيه بنفسه -اذ ظهر في نهاية الفيلم - مع الفوتوغرافي العجوز و هما ينظران لنا عبر الكاميرا في صمت و يعبر عن صمتهما هذه المرة صوت (ملحم بركات ) و اغنيته الشهيرة ( على بابي واقف قمرين ) و كلماتها تقول ( يا مداوي قلوب عطشانة تروي العطشانين .. يا اللي قلوبك مليانة بالحب و الحنين و انا و انت يا نور العين ساكنين بجزانين .. على بابي واقف قمرين

واحد بالسما

و الثاني اغلى من العين )

و رحل (ملحم بركات ) بعد انتاج هذا الفيلم بعام واحد و لا اعلم ان كان ( هاشم المدني ) صاحب اقدم استديو تصوير في (صيدا ) قد رحل هو ايضا ام لا ليبقى فيلم ( أكرم زعتري ) قصيدة شعرية غزلت في ٢٨ ليلة ووثقت لمدينة صيدا و سكانها ووثقت للبنان و أحداثه السياسية بل ووثقت تاريخ الفن بمختلف أطيافه في العالم العربي و مصر ونسجت أصوات و اغاني عديدة و مشاهد لافلام سينمائية مصرية شكلت جميعها فسيفساء متقنة على هيئة فيلم -ليس فقط عابراً للنوع - بل عملا فنياً ينتمي للواقعية السحرية و كأنه قصيدة شعر غزلت بدقة حرفي محترف و حيوية طائر يحلق في السماء مسافراً بأحلامه و أمانيه طالباً عمراً ثانياً تكون فيه الحياة أجمل كما كانت في السابق قبل ظهور السلاح و الحروب و الطائفية و الازمات الاقتصادية .