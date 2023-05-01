قبل مواجهة الترجى.. تعرف على تاريخ مباريات الأهلى ضد الأندية التونسية

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي عقب إقصاء الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

أما الفريق التونسي فنجح في اجتياز عقبة شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب "رادس" يوم 12 مايو المقبل، في حين تقام مواجهة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من نفس الشهر.

وقبل مواجهة الترجي، التقى الأهلي مع الفرق التونسية في 49 مباراة من قبل.

استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 24 مباراة، بينما سيطر التعادل على نتيجة 15 مواجهة، وخسر المارد الأحمر في 10 مناسبات أمام الأندية التونسية.

سجل لاعبو الأهلي 53 هدفًا في مرمى الفرق التونسية، في حين استقبلت شباك المارد الأحمر 35 هدفًا.

محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، هو هداف الفريق الأحمر أمام الأندية التونسية برصيد 6 أهداف.

حمدي فتحي هو آخر من سجل في مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية، وتحديدًا ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من النسخة الحالية.

أكبر انتصار في تاريخ المواجهات، كان من نصيب الأهلي الذي سحق النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017.

حسام عاشور قائد الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر ظهورًا أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة.