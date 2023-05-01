الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على تاريخ مباريات الأهلى ضد الأندية التونسية

الأهلي
الأهلي

سيكون الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل أمام الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر إلى الدور نصف النهائي عقب إقصاء الرجاء البيضاوي المغربي في الدور ربع النهائي عقب التغلب عليه بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين.

أما الفريق التونسي فنجح في اجتياز عقبة شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب "رادس" يوم 12 مايو المقبل، في حين تقام مواجهة الإياب على ستاد القاهرة يوم 19 من نفس الشهر.

وقبل مواجهة الترجي، التقى الأهلي مع الفرق التونسية في 49 مباراة من قبل.

استطاع الأهلي تحقيق الفوز في 24 مباراة، بينما سيطر التعادل على نتيجة 15 مواجهة، وخسر المارد الأحمر في 10 مناسبات أمام الأندية التونسية.

سجل لاعبو الأهلي 53 هدفًا في مرمى الفرق التونسية، في حين استقبلت شباك المارد الأحمر 35 هدفًا.

محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق، هو هداف الفريق الأحمر أمام الأندية التونسية برصيد 6 أهداف.

حمدي فتحي هو آخر من سجل في مواجهات الأهلي مع الأندية التونسية، وتحديدًا ضد الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من النسخة الحالية.

أكبر انتصار في تاريخ المواجهات، كان من نصيب الأهلي الذي سحق النجم الساحلي بنتيجة 6-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017.

حسام عاشور قائد الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر ظهورًا أمام الفرق التونسية برصيد 31 مباراة.

الاهلى الترجي التونسي الأندية التونسية دورى ابطال افريقيا مباراة الأهلي والترجي التونسي

الأكثر قراءة

قبل مواجهة الترجى.. تعرف على تاريخ مباريات الأهلى ضد الأندية التونسية

خماسية "برديات مدن الياسمين" فى ضيافة ورشة الزيتون الأدبية.. الليلة

نجوم الأوبرا يحتفلون بذكرى عمار الشريعى والأبنودى

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

وزير الخارجية السعودى يؤكد دعم بلاده للحل الليبى تحت رعاية الأمم المتحدة

أردوغان يعلن تصفية زعيم داعش فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حدث في سبعينات القرن الماضي

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلا و قصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟