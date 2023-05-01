حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023 وسبب انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023، ستشهد استمرار التقلبات الجوية، وارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.

فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 مايو 2023

سبب انخفاض درجات الحرارة

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية، سبب انخفاض درجات الحرارة، إلى مرور كتلة هوائية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي منخفضة ومعتدلة الحرارة، بالإضافة لكتلة في طبقات الغلاف الجوي تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب جزءًا من آشعة الشمس، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الإثنين 1 مايو على النحو التالي: