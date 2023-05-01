حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023 وسبب انخفاض درجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو 2023، ستشهد استمرار التقلبات الجوية، وارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
حالة الطقس اليوم الإثنين 1 مايو
وأوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ستشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.
وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية.
فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
سبب انخفاض درجات الحرارة
وأرجع خبراء الأرصاد الجوية، سبب انخفاض درجات الحرارة، إلى مرور كتلة هوائية من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط وهي منخفضة ومعتدلة الحرارة، بالإضافة لكتلة في طبقات الغلاف الجوي تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب جزءًا من آشعة الشمس، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.
بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين
وفيما يلي بيان درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية اليوم الإثنين 1 مايو على النحو التالي:
- القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 26
- العاصمة الإدارية: الصغرى 16 والعظمى 26.
- 6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 25
- بنها: الصغرى 17 والعظمى 26
- الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 24
- العلمين الجديدة: الصغرى 15 والعظمى 23
- مطروح: الصغرى 16 والعظمى 21
- سيوة: الصغرى 13 والعظمى 26
- كاترين الصغرى 05 والعظمى 22
- بورسعيد الصغرى 15 العظمى 24
- الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 26
- الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 27
- السويس: الصغرى 16 والعظمى 25
- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28
- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 2
- الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 26
- بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 27
- المنيا: الصغرى 14 والعظمى 28
- أسيوط الصغرى 15 والعظمى 29
- سوهاج الصغرى 16 والعظمى 29
- الأقصر الصغرى 18 والعظمى 31
- أسوان: الصغرى 19 والعظمى 32