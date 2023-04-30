الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة

الطقس
الطقس

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية تقلبات في الأجواء، وانخفضت درجات الحرارة اليوم الأحد، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منشورٍ لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يحل طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، وفي السطور التالية، توقعات درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 30 أبريل 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22، والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 30، والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 27، والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: العظمى 31، والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 1 مايو 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 2 مايو 2023:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

الصباح الباكر الطقس مائل للبرودة شمال الصعيد طقس الـ72 ساعة القادمة درجات الحرارة المتوقعة السواحل الشمالية - جنوب الصعيد

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