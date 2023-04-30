الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب قتل شقيقته خنقا في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بسبب مشادة كلامية بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب فريق من المعمل الجنائي للطب الشرعي للتعرف على ملابسات وقوع الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية، بـ مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا  بالعثور على جثة فتاة عشرينية في ظروف غامضة بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة  فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا، وبها آثار سحجات بمنطقة الرقبة، ولقيت مصرعها إثر تعرضها للخنق، وبإجراء التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقها عقب مشادة كلامية بينهما، قام على أثرها المتهم بخنقها تحت تأثير المواد المخدرة، وتركها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

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حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

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