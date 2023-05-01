الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 1-5-2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى داخل البنوك المصرية من المواضيع التى يبحث عنها الكثير من المواطنين وبشكل دائم ومستمر من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 1 مايو

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي.

شهد اليوم الأخير من شهر إبريل 2023 حالة من الاستقرار على سعر الريال السعودى  أمام الجنيه المصرى حيث سجل سعرالريال في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع،وبذلك يكون هناك ثباتا واضحا  فى  سعر الريال السعودي للأسبوع السادس على التوالي 

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية

سعر الريال السعودى "البنك المركزى المصرى"

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري8.22 جنيه للشراءو8.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر الأثنين 1 مايو 2023

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين  1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.داخل بنك مصر 

سعر الريال داخل البنك التجارى العربى 

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى والعملات الخليجية اليوم الخميس مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى في البنك العربى الأفريقي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري8.01 جنيه للشراء، و8.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى داخل بنك أبو ظبى

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى داخل البنك الأهلى 

وحقق  الريال السعودى استقرارا واضحًا داخل أروقة البنك الأهلي  اليوم الإثنين 1 مايو 2023، مقابل الجنيه المصري، ليسجل سعر الريال اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

8.21سجل الريال السعودى  8.21 جنيه للشراء  وسجل 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى داخل بنك قنا السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراءو8.25 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى البنك التجارى الدولى 

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib سجل 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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