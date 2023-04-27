الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى والعملات الخليجية اليوم الخميس مقابل الجنيه

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقرت سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الخميس 27 أبريل 2023، عند نفس المستوى السعري الذي سجلته منذ عدة أشهر، كما استقرت أسعار الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار هذه العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك .

سعر الريال السعودي 

  • سعر الريال السعودي في البنك الأهلى المصرى: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي في بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي في بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودى في بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي في بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودى في بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودى فى بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب الآن.. المعدن الأصفر فى بداية تعاملات الأربعاء 26 أبريل 2023

أسعار الأرز والبقوليات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

  • الريال السعودى في ميد بنك: 7.98جنيه للشراء، 8.26 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك أبو ظبي التجاري: 8.02 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول مصر: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
  • الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار والدرهم 

وسجل سعر الدينار الكويتى في البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفي بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع، وفي البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.10 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 97.43 جنيه للشراء، 101.09جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع، وفي بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع. 

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أسعار الأرز والبقوليات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

الريال السعودي البنك الأهلي المصري الدرهم الإماراتي الدينار الكويتي بنك مصر

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